قردة البابون تهاجم 7 رجال أثناء تنزههم وتصيب 3 منهم بكسور

جدة - نرمين السيد - وكان هناك 7 رجال ينزلون فوق أراضيهم فى جنوب إفريقيا، وتفاجئوا بهجوم قردة البابون عليهم وأصيب 3 منهم بكسور فى أرجلهم.

وأشار تقرير جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن قردة البابون انزعجوا بمجرد رؤية هؤلاء الرجال فوق أراضيهم.

ووفقا للصحيفة، وصلت المجموعة المكونة من سبعة أفراد إلى حافة ضيقة عند شلال فى جبال بانهوك بالقرب من ستيلينبوش، وانطلق اثنان منهم، لكن الـ 5 الباقيين تعرضوا للصخور التى كانت تلقيها القردة عليهم، ويبلغ حجم الصخرة الواحدة 60 كيلو جراما.

وبعد إلقائها، انفجرت الصخرة العملاقة عند الاصطدام وصدر منها شظايا صخرية حادة، تسببت فى كسر أرجل 3 أفراد، أما الرابع أصيب بالجروح، بينما كان الخامس على وشك السقوط من على الحافة ولكن تم إنقاذه من خلال حزام الأمان.

ولم يكتف قردة البابون بذلك الفعل بل واصلوا إلقاء عشرات الصخور عليهم، لذا احتمى المتنزهون بجانب الجرف.

وتمكن أحدهم وكان متواجدا فى منطقة نائية من الاتصال لطلب المساعدة، وبالفعل تم إنقاذهم من خلال المروحية.

وبالرغم من محاولات هروبهم إلا أن قردة البابون حاولوا سحب المسعفين، ولكن تم وضع الفرد الأكثر إصابة فى نقالة ورفعه إلى المروحية، ثم رفعوا الرجلين الآخرين لإنزال الثلاثى عند نقطة التقاء حيث كانت سيارات الإسعاف تنتظرهم، ولكن شق الأربعة طريقهم للذهاب إلى أسفل المنحدرات.