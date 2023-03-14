مواصفات هاتف ريلمى الجديد «Realme 10T 5G»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتفها الجديد "Realme 10T 5G" والذى يتمتع بالمزايا المبهرة التى تجعله ينافس غيره من الهواتف. ويأتى هاتف "Realme 10T 5G" بشاشة تعمل بمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية "Dimensity 810 SoC"، كما يطرح بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ويتميز هاتف ريلمى الجديد بالماسح الضوئى لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى تزويده بكاميرا ثلاثية خلفية وتأتى الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

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