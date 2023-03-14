تجمل بالأخلاق.. نصائح لزيادة مشاعر الحب مع شريك الحياة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهم النصائح التى تزيد من مشاعر الحب مع شريك الحياة.

وأشار الخبراء إلى أن المسؤوليات تتسبب فى انشغال الزوجين عن بعضهما، ولكن ما تزال المشاعر الموجودة ويجب اختيار الفرصة المناسبة للتعبير عنها.

ونصح الخبراء الزوجين بعدم الإغفال عن التعبير لبعضهما عن مشاعرهما لأجل تعزيز الشعور بالاطمئنان والأمان.

ولأجل زيادة مشاعر الحب مع شريك الحياة، نحتاج إلى اتباع بعض الخطوات، منها:

-قل "شكرا":

المقابل المعنوى يعد من الأمور المهمة لدى الطرفين، لذا يجب تقديم الشكر دائما لأنه يشير إلى التقدير لما يفعله الآخرين.

-الهدايا:

يفضل مفاجأة الطرف الآخر وتقديم هدية له حتى ولو كانت بسيطة لأنها تصنع فارقا.

-الكلمة الجميلة:

يعد الغزل أو المديح يرفع الروح المعنوية للغير، ويوطد العلاقة بين الطرفين.

-الاهتمام بالتفاصيل:

يعتبر الاهتمام بالتفاصيل من أهم المعايير التى تكشف للطرف الآخر حب شريك الحياة له.