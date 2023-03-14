اليوم العالمى للحرف اليدوية للأطفال.. كيف تحفز طفلك على الإبداع؟

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم فى 14 مارس من كل عام، بـ"اليوم العالمى للحرف اليدوية للأطفال"، والذي يهدف بشكل رئيسى إلى تنمية المهارات، وتشجيع الخيال الإبداعى للأطفال، وتحفيزهم على عمل الحرف اليدوية المختلفة.





وسلّط برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على اليوم العالمى للحرف اليدوية للأطفال، والذى يعد مناسبة لتنمية القدرات الذهنية للأطفال، وإتاحة الفرصة لخيالهم، من أجل الإبداع والوصول إلى العديد من الأمور المحفزة لطاقتهم. وبخلاف القدرات الذهنية للطفل، تسهم الحرف اليدوية فى ربط التكنولوجيا بالفنون، من خلال إيجاد أفكار يمكن تنفيذها وتحويلها إلى حرف يدوية، على نحو يحفز الإبداع لدى الطفل، ويستغل طاقاته فى إنتاج العديد من الأشياء القيمة.

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