الخصائص الطبية.. تخطيط جديد من أبل لسماعات الإيربودز

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أنها تخطط لطرح سماعات إيربودز تتمكن من قياس درجة حرارة مرتديها بالإضافة إلى مراقبة وظائفهم الحيوية وتحسين قدرتهم السمعية.

وأوضحت الشركة أن المزايا الصحية والطبية على قيد التطوير وتحت الاختبار، وفقا لما جاء فى "WSJ".

ولفتت تقارير الشهر الماضى إلى أن العلامة التجارية تبحث حاليا إضافة أجهزة استشعار إضافية إلى الجهاز القابل للارتداء، بما فى ذلك مراقبة ضغط الدم ودرجة الحرارة ومراحل النوم ونسبة تشبع الأكسجين فى الدم وسكر الدم.

وكشفت الشركة أن دمج الميزات الصحية يعد من الأمور الصعبة وذلك يرجع لصعوبة تلبية المعايير التنظيمية الطبية العالية وأخذ موافقة وتصاريح من هيئات طبية.

يذكر أن شركة أبل خلال الفترة الأخيرة اهتمت بتحويل سماعاتها "الإيربودز" لأجل مساعدة ضعاف السمع.