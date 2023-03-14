مدينة جبلية تبحث عن سكان مقابل 50 ألف جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وبدأت المدينة الجبلية تبحث عن حاجتها للسكان بمقابل الحصول على مبلغ من المال يصل إلى 50 ألف جنيه إسترلينى أى حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

وكانت تلك المدينة الجبلية "ألبينن" تقع على ارتفاع 4265 قدما فى منطقة فاليز بـ "سويسرا" على منحدر مشمس مواجه للجنوب بين خليجين، كما امتدت أراضيها من نهر "دالا" الذى على ارتفاع 2490 قدما فوق مستوى سطح البحر إلى نهر تورنتورن على ارتفاع 9833 قدما.

وأشارت التقارير إلى أن تلك المدينة تغطى قممها الجذابة بالثلوج، وبالرغم من ذلك إلا أنها تخلو من السكان لسنوات عدة.

وأضافت التقارير أن عدد سكان البلدة حتى ديسمبر عام 2020، 243 نسمة فقط، لذا قررت سلطات المدينة زيادة الأعداد بحوافز مبهرة وهو أن المقيمين الجدد يحصلون على 50 ألف جنيه إسترلينى.

ولكن كشف المدينة عن بعض الشروط الواجب مراعاتها، وهى:

-يتعين على الساكن العيش فى سويسرا لمدة 10 سنوات.

-تبلغ قيمة المنزل الذى يتم شراؤه 180 ألف جنيه إسترلينى.

-البقاء فى ألبينن لمدة 19 عاما على الأقل.