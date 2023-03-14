تقارير: توقعات إصدار مايكروسوف لـ «ويندوز 12».. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - يمكن للمستخدمين الترقية من "ويندوز 10" إلى "ويندوز 11" وتم تسويقه على أنه نظام التشغيل الذى تم "تصميمه ليقربك أكثر مما تحب".

كانت هناك فجوة كبيرة ست سنوات بين إصدار "ويندوز 10" فى 2015 و"ويندوز 11" فى 2021 وفى مرحلة ما، قيل إن "ويندوز 10" كان "الإصدار الأخير من ويندوز" من "مايكروسوفت".

ومع ذلك، يبدو أننا لن نضطر إلى الانتظار لمدة ست سنوات أخرى للحصول على نظام تشغيل ويندوز جديد تمامًا.

وفقًا للتقارير، تعمل "مايكروسوفت" على "ويندوز 12" ومن المرجح أن تصدره فى عام 2024.

تاريخ إصدار ويندوز 12

كما هو مذكور، ظهرت تقارير تفيد بأن "ويندوز 12" قد يتم إطلاقه فى وقت مبكر من عام 2024، ومع ذلك، يشير تقرير صادر عن صحيفة "Lifewire" التقنية الإنجليزية، إلى أنه إذا لم يكن فى عام 2024، فقد يكون ويندوز "12 موجودًا" بحلول عام 2026 أو بعد ذلك.

ووفقًا لتقرير منسوب فى الأصل إلى موقع ويب ألمانى، بدأت "مايكروسوفت" العمل على "ويندوز 12" مرة أخرى فى فبراير 2022، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق "ويندوز 11".

هل تريد ترقية "ويندوز 12" لتكون متاحة مجانًا؟

نظرًا لأن المستخدمين كانوا قادرين على الترقية من "ويندوز 10" إلى "ويندوز 11" دون دفع أى شيء إضافى، فهناك فرصة كبيرة أن تواصل "مايكروسوفت" نفس الممارسة مع "ويندوز 12" أيضًا وسيحصل مستخدمو "ويندوز 11" الحاليون على خيار الترقية مجانًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" لم تعلن عن أى شيء رسميًا ويجب علينا انتظار الإعلان الرسمى قبل أن نتحمس.

فى الواقع، لم تعلن الشركة حتى عما إذا كان نظام التشغيل "ويندوز 12" قيد التشغيل على الإطلاق.

ميزات ويندوز 12 المحتملة

يقال إن "ويندوز 12" سيحتوى على ميزتين جديدتين للمستخدمين، ومع ذلك، لا يوجد تأكيد على أى من هذه الميزات فى الوقت الحالى.

تشمل الميزات المشاع واجهة مستخدم جديدة مع شريط مهام عائم وشريط بحث، وتكامل AI "ذكاء اصطناعى" لوظائف مختلفة، وإمكانية إزالة لوحة التحكم لصالح الإعدادات، وإضافة خلفيات متحركة وخيار للمستخدمين لتثبيت تطبيقات "أندرويد" عبر ملف "APK" الخاص بها، من بين ملفات أخرى.