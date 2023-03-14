توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.. حظوظ ومفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لديك رغبة كبيرة فى تطوير مهاراتك فى عملك.. حاول أن تصرح بمشاعرك لشريكك.. حاول استغلال ذكائك الحاد فى تحسين دخلك.

برج الثور

حاول أن تكون بحالة نفسية جيدة أثناء أدائك للأعمال.. تفاءل بشأن علاقتك مع أهلك المقربين.. عليك استخدام مواهبك الفنية لزيادة أرباحك.

برج الجوزاء

لديك معلومات مفيدة شاركها مع زملائك فى العمل.. حاول أن تقضى وقتًا طويلاً للاستماع لما يقوله شريك الحياة.. فكر فى طرق جديدة وغير تقليدية؛ لجلب مزيد من الأموال.

برج السرطان

حقق مزيدا من أهداف ولا تتوانى فى عملك.. حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك.. لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال.

برج الأسد

كن حذرًا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل.. احذر انتقاد شريكك دائمًا، حتى لا تخسر علاقتكما.. اسعَ جاهدًا للوصول إلى هدفك فى الاستقلال المالى.

برج العذراء

حاول أن تستخدم التكنولوجيا بطريقة جيدة للحصول على مزيد من المعلومات.. تحتاج إلى الجلوس بمفردك لترتيب أولوياتك.. حاول أن تتعلم طرقًا جديدة ومبتكرة لزيادة دخلك.

برج الميزان

أنت تستطيع إنجاز الأعمال الصعبة ما يأتى عليك بالترقيات فى عملك.. حاول تناول العشاء مع شريكك وقضاء وقت ممتع.. حاول القيام بمشروع جديد؛ لجنى مزيد من الأموال.

برج العقرب

حاول القضاء على أى شعور بعدم التقدير فى عملك.. لا تأخذ أى قرارات عاطفية دون دراسة وتمهل.. كن متفائلا بشأن أمورك المالية.

برج القوس

كن حذرًا من أى صديق، وفى الوقت نفسه احترمه وقدره.. حاول إقناع شريك حياتك بوجهة نظرك.. حاول التفكير بأسلوب علمى وبثبات لحل أى مشكلة مالية تعترضك.

برج الجدى

تفاءل بشأن تحقيق كثير من طموحاتك.. لا تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك.. فكر فى البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج الدلو

يجب أن يكون معظم ما تتعلمه إيجابيًا ومثيرًا.. تفاءل بشأن علاقتك مع شريكك.. حاول أن تبدأ فى مشروع جديد لزيادة دخلك.

برج الحوت

لا تشعر بأن ليس كل شيء على ما يرام فى عملك فقط اجتهد واصبر.. استغل عواطفك القوية للغاية فى تعميق علاقتك مع شريكك.. فكر جيدًا فى كيفية تسديد أى ديون بصبر وحكمة وتفاؤل.