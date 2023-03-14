هانى الناظر: الربيع من أصعب فصول السنة ويجب الإكثار من شرب المياه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن فصل الربيع من أصعب فصول السنة بسبب كثرة التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة التى يشهدها الطقس خلال شهرى مارس وأبريل والتى تؤثر على الجهاز المناعى لجسم الإنسان.





وقدم الناظر، نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الأتربة والتقلبات الجوية، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة فى ظل تواجد أتربة فى الشوارع والإكثار من شرب المياه. وشدد على ضرورة شرب 3 لترات مياه على مدار اليوم، إضافة إلى التغذية السليمة بشكل جيد للحفاظ على الجهاز المناعى للجسم. وأشار إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة التى يجب تجنبها فى شهر رمضان المبارك، مطالبا بعد تناول المخللات والحلويات بكثرة لأنها قد تؤثر على الجهاز المناعى لجسم الإنسان. وأضاف أن مرضى الحساسية يعانون كثيرا خلال فترات التقلبات الجوية نظرا لاستنشاق الأتربة وحبوب اللقاح فى الهواء نتيجة لتفتح الزهور فى فصل الربيع ويصابون بجفاف فى البشرة، منوها بأن أفضل وسيلة لتجنب الأتربة ارتداء الكمامة الطبية وكأنها "فلتر" يحمى الأنف من الأتربة العالقة فى الهواء.

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