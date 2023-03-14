جدة - نرمين السيد - دعاء سماع الرعد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة. وأشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال، ووسط الصعيد على فترات متقطعة. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

دعاء سماع الرعد

وفى هذا السياق، علمنا الحبيب المصطفى، محمد، صلى الله عليه وسلم، عدة أدعية عند سماع صوت الرعد؛ حتى نجعل ألسنتنا دائما عامرة بذكر الله تعالى، وقلوبنا دائما فى تفكر بقدرة الله على خلق هذا الرعد، وصناعة هذا البرق ونزول الأمطار والتى كلها آيات من آيات الله فى كونه.

دعاء سماع الرعد.. ذكرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "عن عبد الله بن الزبير، رضى الله عنه، موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض".. رواه البخارى.

وأضافت أن دعاء سماع الرعد المأثور عن النبى هو: "سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بغضبك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء سماع الرعد... كما روى عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه عند سماعه لـ الرعد والصواعق كان يقول: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك".