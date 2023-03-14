«مساء dmc» يعرض قصة «منى حسن» مُدرسة صباحًا وتعمل فى مخرطة بعد الظهر

جدة - نرمين السيد - عرضت الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" قصة المصرية منى حسن أنور، البالغة من العمر 25 عامًا، التى تعمل مدرسة صباحًا، وبعد الظهر تعمل فى "الخراطة"، ووصفتها الحصرى بأنها "ست بـ 100 راجل".





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