القاهرة الإخبارية: تحويل الهواء لكهرباء قد يكون مصدر مستدام للطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تقريرًا حول تقنية تحويل الهواء إلى كهرباء، وقالت إنه كتشاف يمهد الطريق أمام فتح مصدر مستدام للطاقة النظيفة.





وأشار التقرير إلى أن باحثون فى جامعة "موناش" الأسترالية اكتشفوا إنزيمًا يحمل اسم "هوك" ينتج عن بكتيريا شائعة فى التربة، قادر على تحويل الهواء إلى طاقة. وأوضح التقرير أن هذا الإنزيم يخلق كهرباء بتركيزات دقيقة، لافتًا إلى أن الإجابة تكمن فى الهيدروجين، حيث تعتمد عليه البكتيريا كمصدر للطاقة. وتساءل التقرير: "برأيك هل ينجح البشر فى استغلاله أيضًا؟".

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