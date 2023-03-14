يرى بالعين المجردة.. القمر الأحدب المتناقص يقترن بنجم قلب العقرب (صورة)

جدة - نرمين السيد - قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربى قبل منتصف الليل اليوم الإثنين الموافق 13 مارس، ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الشرقى.





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