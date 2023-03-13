مدينة الأبحاث العلمية تطلق مسابقة للأفكار الإبداعية القابلة للتطبيق

جدة - نرمين السيد - نظم نادى "ريادة الأعمال" بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مسابقة للأفكار القابلة للتطبيق من الأبحاث والنماذج الأولية، تحت عنوان "حان الوقت لتصبح رائد أعمال".





وقالت مديرة المدينة الدكتورة منى عبداللطيف - فى تصريح اليوم الإثنين - إن تنظيم المسابقة جاء من خلال مشروعى نادى ريادة الأعمال ومكتب التايكو، الممولان من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (نداء علماء مصر)، وشركة Mentors للتطوير وريادة الأعمال.

وأضافت أن المسابقة تأتى ضمن توجه المدينة لدعم واحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية للشباب فى مجال الأبحاث العلمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مشروعاتهم، وذلك فى إطار قيام المدينة بتنفيذ دورها المجتمعى الرائد والداعم فى هذا الشأن، ووفقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت أن المسابقة تعد فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعات ناشئة نحو تحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة والابتكار، طبقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا للدور الفعال للبحث العلمى فى الدعم والتطوير لبيئة ريادة الأعمال فى مصر، وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذى لنادى ريادة الأعمال الدكتور عمرو صلاح مرسى، ما تناولته المسابقة من خلال عرض وتحكيم المشروعات المشاركة، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة (32) مشروعا، وتم اختيار (18) مشروعًا فى التصفيات الأولى.

ولفت إلى فوز ثلاثة مشروعات فى التصفيات النهائية، موضحا أنه ولأول مرة تم مشاركة القادرون باختلاف (ذوى الهمم) فى المسابقة، وذلك إيمانًا بدور هذه الفئات بالانخراط فى المجتمع، مع تذليل كافة العقبات، وتهيئة الفرص المتاحة أمامهم.

وأكد الدكتور عمرو صلاح أن المدينة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والتدريبية لدعم المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى مشاركة أساتذة متخصصين فى العديد من المجالات بالمدينة وأكاديمية البحث العلمى والجمعية الاقتصادية لريادة الأعمال فى تحكيم مشروعات المسابقة.