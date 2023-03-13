أطلقت عليها النار بالخطأ.. طفلة تنهى حياة شقيقتها البالغة 4 سنوات بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول فى شرطة هاريس الواقعة بضواحى هيوستن إد غونزاليس، أن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلى محشو بالرصاص"، مضيفًا أن أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجهوا سريعًا نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة 4 سنوات جثة"، وأعلنت وفاة الطفلة فورًا.

وأضاف غونزاليس أن ما حدث يشكل حادثًا مأساويًا جديدًا ناجمًا عن تمكن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

أظهر التحقيق الأولى، بحسب المصدر، أن الطفلين كانا داخل شقة على طريق باميل نورث هيوستن، مع شحص آخر، وقال على تويتر: "تم إعلان وفاة الطفل فى مكان الحدث".