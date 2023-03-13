تقارير صحفية: ميتا تستكشف تطبيقًا جديدًا منافسًا لتويتر

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم ميتا فى تصريح اليوم الإثنين، إن المنصة تستكشف شبكة اجتماعية لامركزية قائمة بذاتها لمشاركة تحديثات النصوص. وأضاف: "نعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن للمبدعين والشخصيات العامة مشاركة التحديثات فى الوقت المناسب حول اهتماماتهم".

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