أطعمة يمكن تحضيرها وتخزينها قبل رمضان

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من المأكولات والمشروبات، التى يمكن تجهيزها وتخزينها فى الـ"فريزر"، لتوفير الوقت والجهد خلا شهر رمضان.

ومن بين المأكولات التى يمكن إعدادها وتخزينها قبل رمضان:

-الكفتة:

تعتبر الكفتة من الأطعمة التى يعشقها الكثير، لذا نحتاج إلى فردها فى صينية ووضعها فى الفريزر حتى تتجمد، ثم نجمعها فى أكياس لاستخدامها فى الشواء سواء بالفرن أو على الجريل.

-الفراخ المتبلة:

يمكن شراء صدور الدجاج البانيه وتتبيلها من خلال ضرب البيض ثم غمس الدجاج فيه وتتبيلها بالدقيق ووضعها على صينية وتترك حتى تتجمد، ثم نقوم بتعبئتها فى أكياس بلاستيك ونضعها فى الفريزر حتى تكون جاهزة للقلى.

-العصائر:

يمكن تنظيف الفواكه وتقطيعها ووضعها فى أكياس صغيرة ثم نخلطها فى الخلاط الكهربائى، ووضعها فى زجاجات المياه ثم وتركها فى الفريزر.

-الخضراوات:

نحتاج إلى شراء الخضراوات الموجود بالسوق، من خلال وضعها الماء يغلى ويعدها يترك ليبرد ثم تعبئتها فى أكياس وتركها فى الفريزر وإخراجها وقت الطهى.