جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف "Oppo Find X6 Pro" بتصميمه الشبابى الأنيق وألوانه الجذابة التى منها الأبيض والأخضر. ويأتى الهاتف بشاشة منحنية ضيقة الحواف من نوع "AMOLED" والتى بقياس 6.74 بوصة، ودقة 2772 × 1240 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX890 للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرتين بمستشعرى Sony IMX890 + Samsung JN1، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى LPDDR5x وتصل إلى 12 جيجابايت، و512 جيجابايت للتخزين الداخلى، بالإضافة إلى بطاريته الكبيرة التى تصل إلى 4800 مللى أمبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتصيم شبابى أنيق.. تفاصيل هاتف أوبو الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.