الفساتين والديكورات.. البساطة تميز تفاصيل حفل زفاف الأميرة إيمان (صور)

جدة - نرمين السيد - يواصل اسم "الملكة رانيا" تصدرها لمؤشرات بحث جوجل، منذ أمس بسبب حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى، ملك الأردن، على السيد جميل ألكساندر والذى أقيم فى بيت الأردن.





وكانت البساطة والأناقة من أهم العوامل التى كانت فى حفل زفاف الأميرة إيمان سواء فى إطلالتها أو مظهر والدتها "الملكة رانيا" أو ديكورات الحفل.

إطلالة الأميرة إيمان

وبعد حفل زفاف الأميرة إيمان بات اسمها متداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب ظهورها فى إطلالة بسيطة وأنيقة.

واستعانت الأميرة إيمان فى حفل زفافها بفستان أبيض أنيق يتسم بالبساطة والفخامة والهدوء، بالإضافة إلى ملامحها التى كانت شبه طبيعية بسبب استعانتها بمكياج هادئ، وأيضا "تسريحة" شعرها.

الملكة رانيا

كما ظهرت الملكة رانيا العبد الله بإطلالة أنيقة معتادة فى حفل زفاف ابنتها، حيث جاءت فى الصور بفستان طويل يتسم بالفخامة والنعومة والأناقة.

وتميزت الملكة رانيا بإطلالة المحتشمة الأنيقة، حيث كان فستان طويل وبأكمام واسعة وشعرها منسدلا على كتفيها وظهرها، خطفت بها الأنظار حولها.

البساطة فى حفل الأميرة إيمان

وطغت البساطة على متخلف ملامح الحفل، ومنها الديكورات حيث تميزت ببساطتها وسيادة اللون الأبيض التقليدى عليها لكونه رمزا للنقاء، بالإضافة إلى اللون البيج الذى يشير إلى الهدوء والحكمة والثقة.

وجلس العروسات على أرائك بيضاء اللون وأمامهما طاولة عليها القرآن الكريم والشموع التى تشير إلى الرومانسية والحب، بالإضافة إلى الزهور لكونها تمثل النقاء والبراءة.

كما كانت أشجار اللوز تحيط بالعروسين، وزفت فرقة معان للفلكلور الشعبى الأميرة إيمان، علما أن الفرقة وفية للتراث الأردنى الأصيل.