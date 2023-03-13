أخلاقنا الجميلة.. طرق تساعدك لتكون إنسانا متسامحا (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية تعلم التسامح.
ويعتبر التسامح هو التخلى عن المشاعر السيئة أو الرغبة فى الانتقام إثر التعرض لأى أذى، لأن ذلك يتسبب فى الشعور بالتوتر بالإضافة إلى التعب الجسدى.
وعند تعرض الفرد للأذى فإنه يغضب، ولكن التسامح يجعل مشاعر الغضب والحزن تظهر لفترة مؤقتة.
ويجب على الفرد الاستعانة ببعض الطرق التى تساعد فى التخلص من التوتر، والالتزام بالهدوء والحفاظ على السلام النفسى.
وعلى الأفراد وضع الحدود فى التعامل مع الآخرين ولكن ليس إلقاء اللوم عليهم، ويمكن التحدث ببساطة وإخباره أن ما فعله ليس بالأمر الجيد بالنسبة لك.
ومن بين النصائح التى تساعد فى التسامح:
-الإيمان بأن التسامح قوة وليس ضعف.
-التنازل عن الآراء وعدم التمسك بها إذا كانت خاطئة.
-الالتزام بالهدوء والحفاظ على السلام النفسى.
-وضع حدود فى التعامل دون إلقاء اللوم على الآخرين.
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