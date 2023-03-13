القاهرة الإخبارية.. بريطانيا تقترب من حظر «تيك توك» على خلفية تقارير تجسس

وتوقعت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطانى، فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن يتم حظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية قريبًا، مشيرة إلى بعض التقارير التى رجحت استخدام التطبيق فى جمع بيانات الأفراد والمؤسسات.
وأضافت أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن التطبيق يمكن الحكومة الصينية من الاطلاع على البيانات الخاصة للمستخدمين، وأن هذه التقارير ترجح استخدامه فى أغراض التجسس.
وأشارت إلى أن جزءا من رأس مال الشركة المالكة للتطبيق، يخص الحزب الشيوعى، موضحة أن "تيك توك" شركة خاصة تابعة للسلطة الحكومية، ولذلك من السهل على بكين الوصول إلى بيانات المستخدمين.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن حكومة بلادها تمضى قدما فى خطط حظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، وذلك على خلفية تقارير استخباراتية، أعربت عن مخاوفها من أن التطبيق المملوك للصين يمكن أن يتم استخدامه من قبل قوى أجنبية.
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