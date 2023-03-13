وكالة الفضاء: القمر «حورس 2» يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى الجديد "حورس 2" يلبى كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.





وقال صدقى فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصرى اليوم الإثنين، إن مصر أطلقت بنجاح القمر الصناعى (حورس 2) من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة، مضيفا أن إطلاق القمر الجديد يأتى فى إطار التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين.

وأوضح أن القمر حورس 2 يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتى يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة لخبراء مصريين وصينيين، موضحا أن الكاميرات عالية الدقة فى كوكبة الأقمار ( حورس 1، حورس 2) سوف تساعد فى معرفة البيئة المحيطة لتعظيم استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030.

أشار صدقى إلى أن التصوير عالى الدقة يساعد بشكل دقيق فى معرفة الثروات المعدنية الموجودة فضلا عن دراسة الأجواء المناخية والتى يمكن من خلالها تحديد أفضل المحاصيل ليتم زراعته فى الأماكن المناسبة بالقطر المصرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتصديره إلى الخارج أيضا.