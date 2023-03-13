بشرى وشلباية.. إطلالات نجمات ديفيليه هانى البحيرى فى «فاشون فاكتور»

جدة - نرمين السيد - وشهد "ديفيليه" هانى البحيرى الذى أقيم فى دبى ضمن فعاليات الدورة الرابعة لـ "فاشون فاكتور" مشاركة الكثير من النجمات بالإضافة إلى بعض المفاجآت المثيرة. وكانت أولى مفاجآت المهرجان، تقديم الإعلامية جيهان سنو لفعاليات الدورة الرابعة لـ"فاشون فاكتور" للعام الثانى على التوالى، والتى نالت إعجاب الكثير بسبب أسلوبها المشوق أثناء تقديم ما يزيد عن 20 مصمما باللغة الإنجليزية، وكان الإعلامى أسامة متوليا شق اللغة العربية من التعريف بنجوم وفعاليات الحدث الأضخم عربيا فى مجال الموضة. وقدمت الفنانة بشرى عدد من أغانى ألبومها الجديد "حتة تالتة" وتفاعل معها الجمهور وخطفت أنظارهم بإطلالتها المميزة. وترأس البحيرى لجنة تحكيم فعاليات الموسم الرابع من مهرجان فاشون فاكتور الدولى وضمت اللجنة فى عضويتها الفنانة بشرى وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية والفنان السورى ساموزين وياسر ألبير وممثلة بيت جوتشى الإيطالى بدعم شريف توماس وتنظيم "أرتيسيتا". ويذكر أن مصمم الأزياء هانى البحيرى تم تكريمه للمرة الثانية بمؤسسة اليونسكو فى فرنسا، بسبب تميزه بأسبوع الموضة الفرنسى ولكونه المصرى الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ 15 عام والتى ساهمت فى نجاح الـ"أورينتال فاشون شو". وعلقت الإعلامية الفرنسية الجزائرية هنا عزار، مقدمة الحفل، على تكريمه وقالت: "تكريم البحيرى فخر للعرب ومصر وهو هرم مصر فى مجال صناعة الأزياء والموضة العالمية". وانفرد مصمم الأزياء هانى البحيرى على مدى 3 أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، كما تمكن من لفت انتباه العالم لتصميماته، وارتدت الفنانة يسرا اللوزى فستان العام الأول الذى بلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية "نيكول سابا" والذى قدر بحوالى 200 مليون جنيه مصرى، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

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