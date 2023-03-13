الإفتاء عن وصف الزواج بالميثاق الغليظ: يجب أنت تكون المعاملة بالمعروف

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء امصرية، إن الله تعالى وصف الزواج بالميثاق الغليظ، وهذا الوصف لم يصف الله به إلا ميثاق النبيين قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.





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