بتصميم غريب وبكاميرا مخفية.. مواصفات «Nubia Z50 Ultra»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nubia Z50 Ultra" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.8 بوصة وبدقة "2480 × 1116" بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ومستشعر رئيسى من نوع "Sony IMX787" وبدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة للحصول على طول بؤرى مصحوبا بكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مخفية وأسفلها مستشعر بصمة مخفى تحتها بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR5X، بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0، تصل إلى 1 تيرابايت.

ويطرح هاتف "Nubia Z50 Ultra" ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.

ويتوفر الهاتف بلونين وهما الرمادى والأسود، ويأتى بسعر يبدأ من 580 دولارا أى حوالى 17800 جنيه مصرى.