بسبب حمل السياح.. إصابة أنثى فيل مسنة بـ تشوه فى العمود الفقرى

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن أنثى الفيل تعانى من تشوه فى العمود الفقرى بسبب حمل السياح لسنوات طويلة.

وتدعى أنثى الفيل "باى لين" وتبلغ 71 عاما من عمرها، وبدأت تعانى من تلك المشكلة نتيجة لجبرها على حمل ما يصل إلى 6 أشخاص فى المرة الواحدة.

ولفتت التقارير إلى أن أنثى الفيل ظهرت وهى منهكة ومتعبة كما جاءت بعمود فقرى متدلى بعد عقود من حمل وزن هائل، حيث قضت حوالى 25 عاما فى العمل بالرحلات، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

ويذكر أن ركوب الفيلة من الأنشطة السياحية المفضلة لكثير من الزوار فهى متداولة فى تايلاند، كما تعد عملا مربحا.