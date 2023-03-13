جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن أنثى الفيل تعانى من تشوه فى العمود الفقرى بسبب حمل السياح لسنوات طويلة.
وتدعى أنثى الفيل "باى لين" وتبلغ 71 عاما من عمرها، وبدأت تعانى من تلك المشكلة نتيجة لجبرها على حمل ما يصل إلى 6 أشخاص فى المرة الواحدة.
ولفتت التقارير إلى أن أنثى الفيل ظهرت وهى منهكة ومتعبة كما جاءت بعمود فقرى متدلى بعد عقود من حمل وزن هائل، حيث قضت حوالى 25 عاما فى العمل بالرحلات، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.
ويذكر أن ركوب الفيلة من الأنشطة السياحية المفضلة لكثير من الزوار فهى متداولة فى تايلاند، كما تعد عملا مربحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب حمل السياح.. إصابة أنثى فيل مسنة بـ تشوه فى العمود الفقرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.