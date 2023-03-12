تغطى 8 آلاف كيلومتر.. الأعشاب البحرية تهدد شواطئ خليج المكسيك والكاريبى

لكن تيارات المحيط تدفع الآن أطنانًا من الأعشاب البحرية إلى الشواطئ، مما تسبب فى مشاكل بيئية بالجملة، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز" الإنجليزية.
والمشهد الآن من الفضاء هو كالآتى، غطاء ضخم من الأعشاب البحرية يبلغ عرضها حوالى 8 آلاف كيلومتر، يهدد الشواطئ على طول خليج المكسيك ومنطقته البحر الكاريبى.
ووفقًا لـ "سكاى نيوز"، يمكن أن يخنق الغطاء الشعاب المرجانية، ويعيث فسادًا فى النظم البيئية الساحلية، ويقلل من جودة المياه والهواء، بسبب تعفن الأعشاب.
وأوضح بريان لابوينت أستاذ الابحاث فى معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلاتنيك، لشبكة "إن بى سى" الإخبارية: "أنه أمر لا يصدق، مال نراه فى صور القمر الصناعى لا يبشر بالخير لعالم نحاول فيه الإبقاء على نظافة الشواطئ".
وتابع لابوينت، الذى درس "حزام سرغاسوم" لمدة 4 عقود، أن الأكوام الضخمة من الأعشاب عادة ما تأتى إلى شاطئ جنوب فلوريدا فى مايو، لكن الشواطئ فى كى ويست تغمرها الطحالب بلفعل من الىن.
وتستعد أجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، بما فى ذلك كانكون وبلايا ديل كارمن وتولوم، لتكون ما يصل ارتفاعه إلى متر من "حزام سرغاسوم" الأيام المقبلة.
وأشار بريان بارنز، الباحث فى جامعة الجنوب قالت كلية فلوريدا للعلوم البحرية، إلى أنه حتى وإن كانت الشعاب المرجانية فى المياه الساحلية فقط، فيمكنها أن تمنع الدخول إلى محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه، ويمكن أن تغمر الموانئ بالكامل ولا تستطيع القوارب التنقل عبرها".
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