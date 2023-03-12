القاهرة الإخبارية: الذكاء الاصطناعى يتنبأ بأزمات الغذاء القادمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعى استخدم الأخبار لتوقع الأزمات واستخرج نصوصًا من 11 مليون مقال إخبارى، مضيفة أن الباحثون وجدوا أنه بين 2009 و2020 تنبأت الأخبار بأزمات الغذاء قبل عام من وقوعها، وفقًا لمجلة "Science Advances".

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن "لاكشمينارايانان" الباحث من معهد كلورانت يوضح أن النهج الجديد قادر على رصد مخاطر أزمات الغذاء، وسيساهم فى توفير المساعدات فى الوقت المناسب.