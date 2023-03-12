عمره 67 مليون سنة.. «إكسترا نيوز» توضح تفاصيل مزاد لبيع هيكل عظمى لديناصور

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت "إكستر نيوز" أن الهيكل العظمى يعود إلى 67 مليون سنة سيباع فى مزاد يقام فى زيورخ بتاريخ 18 أبريل المقبل، لافتة إلى أن المزاد يمثل أول عملية بيع فى أوروبا والثالثة فى العالم لهيكل كامل لديناصور "تى ريكس".
وأشارت إلى أن ارتفاع الهيكل العظمى للديناصور يبلغ 9.3 أمتار، مضيفة أنه سيطرح بسعر تقديرى يترواح بين 6.5 و8.7 مليون دولار.
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