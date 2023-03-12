إخفاء الأرقام.. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب لطرح ميزة تمكن المستخدمين من الحفاظ على خصوصيتهم مثل تطبيق "تيليجرام". ويتيح واتساب لمستخدميه ميزة تسمح بإخفاء رقم الهاتف الخاص بهم على التطبيق ويتم استبداله بأسماء المستخدمين. وكان قبل طرح ميزة واتساب، يمكن إظهار أرقام الهواتف ضمن قائمة الدردشة عند تلقى رسالة من جهة اتصال غير معروفة، ولكن من خلال تلك الميزة يمكن إخفاء الأرقام وإظهار الأسماء. وقدم واتساب الميزة فى الإصدار التجريبى "WhatsApp beta" من خلال تحديث "2.22.25.10" على أجهزة أندرويد.

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