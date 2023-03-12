القاهرة الإخبارية: 6 دول حظرت «تيك توك» من 2020 حتى 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن هذه الدول هى: دول حظرت تيك توك ـ الهند وباكستان فى عام 2020. ـ تايون وأفغانستان فى عام 2022. ـ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فى 2023.

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