أخلاقنا الجميلة.. السيطرة على الغضب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، السيطرة على الغضب. ولأجل السيطرة على نوبات الغضب، يجب الاتباع ببعض الخطوات للتحلى بالهدوء، منها: -أخذ نفس عميق لتهدئة الأعصاب. -ممارسة رياضة المشى لضبط النفس. -الاستماع إلى موسيقى هادئة. -ممارسة تمارين استرخاء المفاصل. -قضاء بعض الوقت بمفردك. -تدوين المشاعر والعواطف. -التحدث لصديق موثوق به. -تدريب العقل على رؤية الجانب الإيجابى. -التعاطف مع أحوال الآخرين.

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