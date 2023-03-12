لحماية البيئة.. هندى يقطع مسافة 7 آلاف كيلو لزرع الشتلات

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جدة - نرمين السيد - وقرر الهندى "بابو" أحد سكان قرية كورتشى بولاية راجاستان، السفر لـ 7 آلاف كيلو متر على دراجة خلال 140 يوما، لأجل الحفاظ على البيئة.
وبدأ فى زراعة الشتلات فى كل مكان يتوقف به لأجل حماية البيئة ونشر الوعى بشأن التغير المناخى مستعينا بدراجته.
وجمع نفقات سفره على الدراجة من خلال الخدمة العامة وبعض الأعمال المستقلة التى يقوم بها، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
وواجه العديد من المشاكل التى منها سقوط الأمطار بغزارة والبرد القارس وعدم وجود مكان الإقامة أو الطعام.
وأنهى بابو رحلته فى جايبور وعاد إلى مسقط رأسه فى ناجور، حيث كان يزرع شجرتين إلى ثلاثة شتلات فى كل مقر إقليمى ليعطى رسالة لحماية البيئة.
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