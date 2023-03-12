القمر يعانق «قلب العقرب».. ورؤيتهما بالعين المجردة غدا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إنه بدءا من غد يمكن بالعين المجردة رؤية اقتران القمر وقلب العقرب "أنتاريس" وهو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم فى برج العقرب.





وأشار تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاه الشرق بعد منتصف ليل غد وحتى بزوغ فجر بعد غد إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس. وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

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