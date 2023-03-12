إطلاق أول قمر صناعى بحرينى بالكامل ونسبة إنجازه تقارب 35%

جدة - نرمين السيد - أعلن ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عن إطلاق اسم (المنذر) على أول قمر صناعى بحرينى بالكامل، موضحا أن نسبة الإنجاز فى مشروع القمر الصناعى تقترب من الـ 35%.





وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن هذا المشروع يعد إنجازًا جديدًا لمملكة البحرين فى مساعيها الجادة والمدروسة لتسخير قطاع الفضاء وتقنياته لخدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تصميمات (المنذر) بحرينية بالكامل، وأن بناءه يتم حاليًا على أرض المملكة، وعلى يد نخبة من الشباب البحرينى المؤهل والمتمكن فى مجالات علوم وتقنيات الفضاء.

وبيّن أن مشروع (المنذر)، والذى يأتى بعد نجاح مشروع القمر الصناعى (ضوء 1)، يهدف بشكل أساسى إلى رفع مستوى القدرات الوطنية فى مجال تصميم وبناء واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمى فى مجالات علوم المستقبل والعلوم المتقدمة ومنها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والتى تشكل ركيزة أساسية فى تقدم الدول، حيث سيوفر (المنذر) بيانات فضائية عن مملكة البحرين سيتم تحليلها عن طريق استخدام مجموعة من الابتكارات البحرينية التى ستكون ضمن حمولة القمر الصناعى.

وأشار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أنه من ضمن مهام القمر الصناعى (المنذر) التقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، وجمع بيانات متنوعة ستساهم فى تنفيذ دراسات وأبحاث لخدمة مختلف القطاعات الوطنية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على الابتكارات البحرينية فى بيئة الفضاء لإدخال التحسينات اللازمة عليها قبل استخدامها فى المشاريع القادمة.