حكم المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف والحفظ؟

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن قراءة القرآن من المصحف أفضل أجرًا من القراءة من الحفظ، لأن القراءة من المصحف فى نفسها عبادة مطلوبة، كما أن قراءة القرآن عبادة، فصارتا عبادتين، ولأنها تُمكن القارئ من مداومة النظر فى المصحف، وحمله، ومسه، والتفكر فيه، واستنباط معانيه، والاعتبار عند عجائبه، ولا يخفى ما فى هذا كله من الفضل.
وتابعت: "لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فيختار القارئ ما هو أقرب لتدبره وحضور قلبه".
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