معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما

وأضاف القاضى - فى بيان أصدره اليوم السبت - أن الهلال سوف يولد مباشرة فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء (بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء 29 من شعبان (21 مارس) أى يوم الرؤية.
وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة، وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
وأضاف أن القمر (فى طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب الشمس فى مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفى القاهرة بـ 10 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).
ولفت إلى أنه فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفى لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.
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