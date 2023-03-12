طوكيو: عودة رائد الفضاء «واكاتا كويتشى» للأرض بعد 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كبسولة الفضاء التى كانت تحمل واكاتا هبطت قبالة سواحل ولاية (فلوريدا) الأمريكية فى حوالى الساعة 11 صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان.
وأضافت الشبكة اليابانية أن واكاتا كان متواجدا فى محطة الفضاء الدولية منذ شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه خلال إقامته التي استمرت 5 أشهر خاض أول عملية سير فى الفضاء وأجرى تجارب مختلفة من شأنها أن تكون مفيدة لاستكشافات القمر والمريخ فى المستقبل.
وأظهرت لقطات مصور واكاتا وهو يخرج من الكبسولة مبتسما ويتبعه 2 من رواد الفضاء الآخرين، وذلك فى حوالى الساعة 11:55 صباح اليوم بتوقيت اليابان.
وأمضى واكاتا 157 يوما وبعض الساعات في الفضاء هذه المرة، وأشارت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى أن واكاتا يمتلك الآن رقما قياسيا يابانيا لأطول فترة إقامة فى الفضاء وفى محطة الفضاء الدولية.
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