جدة - نرمين السيد - مواصفات أول صاروخ ثلاثى الابعاد وقالت قناة "إكسترا نيوز"، إن الصاروخ يقلع من "كاب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية، لافتة إلى أنه يسهم فى إحداث ثورة فى صناعة إطلاق الصواريخ. وأشارت "إكسترا نيوز" إلى أن الصاروخ يبلغ ارتفاعه 33.5 مترًا، وقطره أكثر بقليل من مترين، مضيفة أنه صُنع 85% من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأوضحت أنه يتميز ببساطة عملية التصنيع وقلة التكلفة وأكبر قدر من المرونة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تيران 1».. «إكسترا نيوز» تنشر مواصفات أول صاروخ ثلاثى الأبعاد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.