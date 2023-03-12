نشرتها «ناسا».. صورة مبهرة لغروب الشمس على سطح كوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - استطاعت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا، التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ، فيما تسعى البشرية بشكل دؤوب لأن تعرف المزيد عن أسرار الكوكب الأحمر.





والتقطت المروحية المسماه بـ "إنجينويتى" الصورة الرائعة لغروب الشمس فى فبراير الماضى، وفقًا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

واعتمدت المروحية التى أقلعت مؤخرًا فى رحلتها الجوية الخامسة والأربعين، على كاميرا ذات دقة عالية، من أجل التقاط الصورة الملونة.

وتوجد الكاميرا على هيكل الطائرة، وتم وضعها عند مستوى 22 تحت الأفق فى 22 من فبراير الماضى، فى إطار مهمة المستكشف "بيرسيفيرانس".

والتقطت الصورة المذهلة على الساعة الخامسة وثمانى دقائق و13 ثانية مساءً، بالتوقيت الشمسى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتواصل الطائرة المروحية القيام برحلات جوية فى منطقة من كوكب المريخ تعرف بـ "فوهة جيزيرو".

وحسب التقديرات العلمية، فإن المروحية عاشت وعملتلمدة أطول مما كان متوقعًا، فيما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ.

ووصلت المروحية إلى فوهة "جينيزو" فى كوكب المريخ فى فبراير 2021، وأكملت أول رحلة جوية لها فى أبريل من السنة نفسها.