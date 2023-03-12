بعد تعرضه لـ 9 زلازل جليدية.. ثوران جبل ميرابى بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، ثوران جبل ميرابى الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوسطى ويوجياكارتا، وتسبب فى انهيار جليدى حار باتجاه نهر كراساك.





ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أجوس بودى سانتوسو قوله إن البركان بدأ فى إطلاق الانهيار الجليدى الساخن ظهر اليوم، مطالبا الناس بالابتعاد عن المناطق الخطرة (فوهة الجبل).

وطلبت وكالة مكافحة الكوارث من الجمهور الحفاظ على مسافة 7 كيلومترات من فوهة جبل ميرابى فى منطقة تدفق نهرى بيويونج وكراساك حيث سجلت انهيار جليدى من الحمم، على مسافة 1500 متر إلى الجنوب الغربى.

وأبلغت أنه خلال نفس الوقت، تم تسجيل أن جبل ميرابى شهد 9 زلازل جليدية، وزلزال متعدد المراحل، و19 زلزالًا بركانيًا عميقًا، كما تأثرت بعض أجزاء منطقة ماجيلانج فى جاوة الوسطى بأمطار الرماد من السحب الجليدية الساخنة فى جبل ميرابى.

وأفاد مركز مراقبة جبل ميرابى بأن عدة قرى تأثرت بأمطار الرماد، رغم أنه ليس كثيفا جدا لكن الرياح جرفته.

وفى الوقت نفسه، أكدت شركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة أن الرحلات الجوية من وإلى يوجياكارتا لم تتأثر بالثوران.