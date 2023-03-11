بسبب التربة الصقيعية.. إحياء الفيروسات القديمة خطر يهدد سكان الأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأشار التقرير إلى أن الباحثين يحذرون من خطر "التربة الصقيعية"، التى تغطى خمسة أنصاف الكرة الأرضية الشمالية وتشكل خطرًا كبيرًا على الحيوانات هناك.

وأوضح التقرير أن التربة الصقيعية هى تربة صالحة لاستمرار حياة بقايا الكائنات؛ بسبب مزيج البرد ونقص الأكسجين والضوء، وقد تكون الفيروسات أحد هذه الكائنات.

ووجد فريق علمى بعض الفيروسات القديمة فى عينات التربة الصقيعية يرجع تاريخ أقدمها إلى 48500 عام، حيث قال البروفيسور جان ميشيل كلافيرى: "بعد أن تذوب التربة الصقيعية فمن المحتمل أن يتم إطلاق الفيروسات فى الغلاف الجوى مع عواقب وخيمة".