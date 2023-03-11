أبل تبدأ فى توسيع نظام التسعير الجديد فى «آب ستور»

جدة - نرمين السيد - وكشفت عملاقة التقنية الأمريكية عن نظام التسعير الجديد مطلع شهر ديسمبر الماضى، وطبقت تغييرات، وأجلت بعضها إلى الربيع المقبل.

وأوضحت أبل حين الإعلان عن النظام أن التغييرات الجديدة توفر للمطورين 700 نقطة سعر إضافية، وأدوات تسعير جديدة تسهل عليهم تحديد الأسعار لكل بلد أو منطقة، بالإضافة إلى تسهيل إدارة تغييرات أسعار الصرف الأجنبى، وميزات أخرى، بحسب ما نشره موقع "ait" التقنى.

وسمحت الشركة خلال المدة الماضية تحسينات الأسعار لكل للتطبيقات التى تقدم اشتراكات قابلة للتجديد التلقائى، والآن أتيحت للتطبيقات الأخرى وعمليات الشراء داخل التطبيق، مما يمنح المطورين جميعهم مرونة وتحكمًا غير غير مسبوقين فى تسعير منتجاتهم بـ 45 عملة عبر 175 متجرًا.

وبموجب نظام التسعير المحدث لمتجر آب ستور، يمكن للمطورين كافة الاختيار من بين 900 نقطة سعر، وهو ما يقرب من 10 أضعاف عدد نقاط السعر المتوفرة سابقًا لمعظم التطبيقات، ويتضمن ذلك 600 نقطة سعر جديدة للاختيار من بينها مع 100 نقطة سعر أعلى متاحة عند الطلب.