تصرف غير مألوف من «ملك الغابة».. أسود تتسلق الأشجار فى جنوب إفريقيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصعدت الأسود على الشجرة حتى تتأقلم مع تبعات الفيضانات الأخيرة التى ضربت متنزه "كروجر" الوطنى فى جنوب إفريقيا.

ويوصف الأسد بـ "ملك الغابة" ويتمتع بقوة كبرى، فلا يتسلق الشجر كمل تفعل حيوانات أخرى كالقردة.

واعتاد عشاق الحياة البرية على رؤية حيوانات مفترسة أخرى مثل النمور، هى تتسلق الشجر بشكل متكرر.

ويعد المتنزه الجنوب إفريقى واحدًا من أكبر المحميات فى القارة السمراء، نظرًا لتنوع الحيوانات التى يؤويها، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتضم المحمية أسودًا تعيش فى المنطقة نفسها منذ فترة طويلة تسكى "فورامى"، وهى أسود مختلفة عن غيرها من حيث التصرف.

وتمكن منظمى رحلات "سفارى" مؤخرًا من التقاط مقطع فيديو لعدد من الأسود وهم فوق الشجرة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال".

وستطيع السياح الذهاب إلى المحمية من أجل رؤية الأسود منمسافة قريبة، والتعرف إلى أنماط الحياة البرية.

وما جعل هذه الأسود فريدة من نوعها هو ميلها الغريب إلى تسلق الأشجار، وقضاء وقت عليها عندما يكون الطقس حارًا.

ويعتبر هذا السلوك غير مألوف فى العادة لدى الأسود المعروفة بدأبها على التحرك فوق الأرض.