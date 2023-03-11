اكتشاف نوع جديد من السحالى

جدة - نرمين السيد - ووفق العين الإخبارية، عثر على هذا النوع فى متنزه وطنى يقع بمنطقة جبال الأنديس، وذلك بمشاركة 5 باحثين.
ويتم التفرقة بين ذكور وإناث هذه السحالى عبر ألوانها، فالذكر يكون ذو رقبة باللون الرمادى الغامق إلى الأسود، وثدى وبطن، أما الأثنى فلديها رقبة رمادية شاحبة وصدر وبطن باللون الرمادى الغامق.
وقالت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية، فى بيرو، إن العينة الجديدة من جنس "بروكتوبوروس" تعيش فى جبال الأنديس، ومع ذلك لم تحدد مكان العثور عليها تحديدًت، لكن المنطقة يراوح علوها بين 3241 متراً و3269 فوق سطح البحر.
وتتميز النوعية الجديدة، بجلد أملس، ورأس بفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم، بحسب بيان الخدمة.
وتعرف البيرو بانتشار السحالى فيها إذ بها نحو 18 نوعاً من سحالى "بروكتوبوروس"، والبالغ عدد أنواعها على مستوى العالم 20 فقط.
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