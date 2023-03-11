أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية تدرس إنشاء مصنع فى أوروبا

وذكرت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى العالم اختارت ألمانيا لتكون قاعدة إنتاجها التالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حاجة صناعة السيارات الكبيرة لرقائق الكمبيوتر.
ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية حديثة إلى أن مستوى المساعدة المالية القادمة من الاتحاد الأوروبى ومن السلطات الألمانية قد لا يكون كافياً لإقناع الشركة بإنشاء المصنع.
وبدلاً من ذلك، كانت سنغافورة مستعدة لتقديم مزايا ضريبية وإعانات فى فواتير المياه والكهرباء.
ولفتت الشركة إلى أنه لا يزال قرار إنشاء لرقائق السيارات فى أوروبا قيد الدراسة بناءً على احتياجات العملاء وعلى مستوى الدعم من الحكومة، وتفكر الشركة فى بناء مصنع آخر فى اليابان.
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