يشبه آيفون.. مواصفات هاتف Realme الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر طرح الهاتف فى الأسواق الأيام المقبلة مقابل 150 يورو، حيث جاء بوزن خفيف بلغ 189.5 جرام، فيما تميز هيكله بمقاومة الغبار والماء، وحصل على شاشته IPS LCD بمقاس، 6.72 بوصة، أبعادها "20:9".

ووفق موقع 4pda فإن شاشة الهاتف الجديد لـ Realme يصل ترددها لـ 120 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، أما معدل سطوعها فقد وصل لـ 392 شمعة/م.

الهاتف سيعمل بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Helio G88، بما يضمن الأداء الممتاز له.

يتميز الهاتف أيضا بـ ذواكر وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت يمكن توسعتها من خلال شرائح microSDXC.

الكامير الأساسية لـ هاتف Realme الجديد، تصل دقتها لـ 64 ميجابيكسل، أما الأمامية فدقتها 8 ميجابيكسل، ويمكنها العمل بتقنية التعرف على الوجوه.

إلى ذلك يتمكتع الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، وبه منفذين لشرائح الاتصال، وآخر للسماعات.