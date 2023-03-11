ميتا تجهز لمنصة جديدة لمشاركة الرسائل النصية

جدة - نرمين السيد - المنصة الجديدة لـ ميتاء، ستوفر مميزات كثيرة فى إرسال الرسائل النصية، أيضا ومتوقع لها أن تحقق انتشارا كبير على مستوى العالم بمجرد طرحها. وأكدت ميتا فى إعلانها، القول: "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولا مركزية لمشاركة الرسائل النصية". كانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا توثيق حسابات فيسبوك وانستجرام بمقابل مادى، وقررت طرح خدمة التوثيق باشتراك شهرى بـ 11 دولاراً. ولفتت إلى أن الهدف من التوثيق؛ القضاء على الحسابات المزيفة للشخصيات المشهورة.

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