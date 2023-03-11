مفتى الجمهورية: خيرية الجيش المصرى ثابتة فى الأحاديث الصحيحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علَّام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن الجندية هى روح الأمة، وحصنها الواقى من كيد الأعادي، ودرعها المنيع ضد المتربصين والجاهلين، وهى مهنة شريفة ذات مكانة سامقة وأجر جزيل فى الدنيا والآخرة.





وأضاف، فى تصريحات له، أن القتال والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة وسلطتها، مشيرًا إلى أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولى الأمر لأنه هو من يقدِّر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة فى معناها المعاصر، ولذا فمن يدعى من الإرهابيين أن قتلاهم فى الجنة فهو قول وفعل يخالف الطرق المشروعة لنَيل الشهادة مؤكدًا أنَّ الدعوات المطالبة بالتخلف عن أداء الخدمة العسكرية بعد 30 يونيو آثمة ومحرمة شرعًا بل خبيثة المقصد، فالدفاع عن الوطن شرف ما بعده شرف.

واستعرض فضيلة المفتى أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية "فقه الجندية .. من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية" والذى يجيب فيه على العديد من التساؤلات والقضايا التى قد يحتاج إليها الجنود فى حياتهم العسكرية والمدنية لأداء واجبهم الوطنى فى حماية أمن البلاد والعباد، ويضم الكتاب عددًا من الفتاوى المنتقاة من سجلات دار الإفتاء المصرية الزاخرة بفتاوى تمس جوانب شتى من حياة الجند – قادة وأفرادًا - وقضاياها المختلفة، لتقديم بيان موجز شافٍ وتعريف كافٍ لما قد يجول فى الأذهان عن تلك الأمور، وبيان ما هو الحق وما هو مشوه من المفاهيم والمسائل.

وعن المشككين فى فضل الجيش المصرى والأحاديث التى وردت وتحدثت عن خيريته، قال فضيلة مفتى الجمهورية: إن هؤلاء يرددون كلامًا باطلًا من الناحية العلمية والواقعية، وأنا أدعو المشاهدين أن ينفضوا عن أنفسهم كل هذه الأكاذيب التى ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن هذه المقولات المشككة فى خيرية الجيش المصرى العظيم لم تتردد إلا بعد أحداث ثورة يونيو 2013، فالجيش المصرى العظيم انحاز إلى إرادة شعبه فى جميع التغيرات السياسية، وهذا الانحياز لم يعجب البعض فأخذ يشكك فى وطنية الجيش المصرى الذى يقف بجانب الشعب على مدار التاريخ.

وبيَّن المفتى أن أحاديث خيرية الجيش المصرى تشهد بأن هذا الجيش فى خير وعافية إلى قيام الساعة لأنها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخيرية تشمل كلَّ من انتسب إلى هذا الجيش، فخيرية الجيش المصرى ثابتة فى الأحاديث الصحيحة، وهى لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء، ولذا فالدعوات الإرهابية المطالبة بالتهرب أو التخلف عن أداء الخدمة العسكرية محرمة شرعًا.

وأثنى فضيلته على تمسك بعض الجنود بالصيام فى ميادين التدريبات والخدمات؛ رغبة منهم بالفوز بهذا الثواب العظيم، وكذلك إصرارهم على الصيام رغم سفرهم لساعات طويلة عند الذهاب أو العودة إلى أماكن خدمتهم العسكرية أو أماكن المناورات والتدريبات، وشعور بعضهم بالمشقة الخارجة عن المعتاد بسبب السفر أو الإرهاق، برغم الرخصة التى تسمح لهم بالفطر مع القضاء عند وجود المشقة الخارجة عن المعتاد، مشيرًا فضيلته إلى أنه يرخص لهم جمع الصلوات سواء جمع تقديم أو تأخير بضوابط شرعية، وهذا من سماحة الشريعة القائمة على اليسر والاعتدال.

واختتم فضيلة مفتى الجمهورية حواره بتقديم تحية خالصة لأرواح شهداء مصر البررة، التى ستظل دومًا تمنحنا طاقة متجددة على التضحية والعطاء والفداء، وكل التقدير لأهالى الشهداء وأولادهم وأحبابهم.