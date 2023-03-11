منافسة لـ تويتر.. «ميتا» تسعى لتدشين منصة اجتماعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت المجموعة الأمريكية - فى بيان مقتضب أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولا مركزية لمشاركة الرسائل النصية".

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر فى أكتوبر، عانت المنصة أعطالا وشهدت عمليات تسريح موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

لكن حتى الآن، لم يظهر أى بديل رئيسى لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار فى التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد، سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة "مستودون" ومنصات أخرى.